Nuova sede provinciale Anapi ad Aosta
Prevista l’organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per amministratori
In una nota Anapi annuncia l’apertura di una nuova sede provinciale ad Aosta, gestita da Francesco Monaco Ristori, nuovo referente provinciale Anapi. La nuova sede si trova a Regione La Rochere, 1 presso lo Studio Ristori Monaco di amministrazione e revisioni condominiali.
Così come le altre Sedi Provinciali Anapi presenti su tutto il territorio nazionale, anche la sede di Aosta si occuperà di gestire e organizzare corsi di formazione abilitanti alla professione di amministratore di condominio e corsi...