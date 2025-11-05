Sconta l’Imu l’abitazione contigua a quella principale
L’Imu, a differenza dell’Ici, non ammette più unità immobiliari catastalmente separate a fruire dell’esenzione per l’abitazione principale
L’esenzione ai fini dell’Imu, a differenza dell’Ici, consente di agevolare un’unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale, anche se pure l’unità immobiliare a essa attigua è altrettanto utilizzata come abitazione principale dallo stesso contribuente. Lo ha stabilito la Cassazione, con l’ordinanza 28420/2025.
L’abitazione principale vigente l’Ici
In vigenza della vecchia Ici, la Suprema corte aveva reiteratamente stabilito che il concetto di abitazione principale non risulta necessariamente legato a quello di «unità immobiliare...