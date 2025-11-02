La nomina giudiziale dell’amministratore può essere necessaria anche nei piccoli condomìni

Non sono rare le realtà condominiali che non superano, e talvolta neppure raggiungono, il numero di 8 partecipanti: trattasi dei cosiddetti condomìni minimi. In tali contesti, è risaputo che si possa fare a meno di un amministratore, ed è abbastanza impensabile che sia necessario l’intervento del Tribunale per la nomina giudiziale. Ma non bisogna mai dare nulla per scontato; difatti, se la piccola compagine appare disastrata, e richiede interventi necessari e urgenti, il giudice può e deve avere ...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi