La nomina giudiziale dell’amministratore può essere necessaria anche nei piccoli condomìni
In particolare se ci sono lavori da eseguirsi, e connessi adempimenti accessori, che richiedono una conduzione/gestione che non può essere di carattere informale o amichevole
Non sono rare le realtà condominiali che non superano, e talvolta neppure raggiungono, il numero di 8 partecipanti: trattasi dei cosiddetti condomìni minimi. In tali contesti, è risaputo che si possa fare a meno di un amministratore, ed è abbastanza impensabile che sia necessario l’intervento del Tribunale per la nomina giudiziale. Ma non bisogna mai dare nulla per scontato; difatti, se la piccola compagine appare disastrata, e richiede interventi necessari e urgenti, il giudice può e deve avere ...