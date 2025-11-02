Il singolo condòmino non può opporsi al cambio di destinazione d’uso da appartamento a magazzino
I poteri inibitori, in presenza di abusi, sono propri solo della pubblica amministrazione
La Corte di cassazione, con l’ordinanza numero 27980 del 21 ottobre 2025, ha affermato il principio di diritto secondo il quale, in ambito condominiale, il singolo proprietario, in assenza di divieti o statuizioni espresse in tal senso contenute nel regolamento avente natura contrattuale, non può impedire che un appartamento appartenente ad un altro condòmino venga trasformato in deposito/magazzino.
Tale facoltà può essere riconosciuta solo alla pubblica amministrazione, alla quale compete, in presenza...