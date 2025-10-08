Pergotenda con chiusure laterali scorrevoli: si tratta di edilizia libera

Con la sentenza 5828/2025, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di una società contro un comune piemontese, annullando l’ordinanza che gli imponeva la rimozione di un dehors con struttura in alluminio, tenda retrattile e pannelli in vetro scorrevoli. In primo grado il Tar Piemonte (sentenza 318/2022) aveva ritenuto legittima la sanzione, qualificando l’intervento come nuova costruzione in assenza di titolo edilizio.

La questione giuridica

Il nodo interpretativo riguardava la qualificazione dell’opera: per il Comune...