Pignoramento immobiliare: esclusa la prededucibilità degli oneri condominiali

Le spese successive al pignoramento hanno privilegio solo se indispensabili per la conservazione dell’immobile

di Giovanni Iaria

Con la sentenza 22105, pubblicata il 31 luglio 2025, la Cassazione si è pronunciata sulla dibattuta questione relativa alla qualificazione giuridica e alla collocazione, nell’ambito dei pignoramenti immobiliari, dei crediti per oneri condominiali maturati successivamente all’instaurazione della procedura esecutiva.

I fatti

La vicenda origina dal ricorso in opposizione agli atti esecutivi promosso ...

