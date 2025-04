Prestazioni delle imprese certificate con 770 ordinario

La domanda

Un piccolo condominio, gestito gratuitamente da un condomino, paga le fatture delle ditte che forniscono servizi in base a contratti d’appalto operando la ritenuta del 4 per cento. Trattandosi di piccoli importi, si fanno versamenti cumulativi delle ritenute. Annualmente si presenta il modello 770. Il condominio non ha, e non ha mai avuto, dipendenti. Chiedo se questo condominio può avvalersi delle nuove disposizioni per la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta tramite il modello F24/770, anziché presentare il modello 770 ad ottobre di ogni anno.