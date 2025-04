I condòmini possono affiggere la targa dell’amministratore

La domanda

La targa che l’amministratore è obbligato ad affiggere «sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi» (articolo 1129, quinto comma, del Codice civile), contenente generalità, domicilio e recapiti telefonici, ha due scopi principali: rendere pubblico il suo nominativo e i suoi recapiti in quanto responsabile del condominio e consentire ad enti pubblici e forze dell’ordine di contattarlo tempestivamente in caso di necessità o di emergenze. Quali conseguenze comporta per l’amministratore il mancato rispetto di quest’obbligo? Come possono i condòmini ottenerne l’adempimento da parte di un amministratore che non dia seguito alla loro richiesta?