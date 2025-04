Certificazione unica: la causale per l’attività autonoma occasionale

La domanda

Mia figlia presta occasionalmente attività di lavoro autonomo per un grande condominio, senza un contratto scritto, ma in base a un accordo verbale. Il compenso che riceve è soggetto a ritenuta del 4% e l’amministratore del condominio le rilascia annualmente la certificazione unica (Cu), riportando il codice W per il reddito percepito. Il Caf, però, ha segnalato che il codice W si riferisce ai contratti di appalto per opere e servizi condominiali e non è adatta a una prestazione occasionale. Inoltre, con questa causale non è possibile fruire delle detrazioni fiscali per un eventuale rimborso Irpef. Si chiede, quindi, se l’utilizzo del codice W sia corretto per questo tipo di attività. In caso contrario, quale dovrebbe essere la causale corretta, e quale procedura occorrerebbe seguire per correggere l’errore ed evitare eventuali problemi fiscali?