Il video-spioncino non deve inquadrare le porte dei vicini

La domanda Dopo un furto consumato, un tentativo di smuratura della grata che affaccia sul pianerottolo e un recentissimo tentativo di intrusione in casa, ho deciso di installare, sulla porta del mio appartamento, uno spioncino elettronico al posto dello spioncino ottico originario. Lo spioncino inquadra il pianerottolo e le due porte dei vicini oltre che, naturalmente, le persone che suonano alla mia porta. Inoltre, rileva i movimenti nel pianerottolo ed esegue brevi registrazioni fino a che il movimento cessa. Chiedo se tutto ciò è legale o se sono passibile di qualche sanzione o procedimento penale o civile.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 14 aprile 2025

Occorre premettere che con il vademecum in materia di condominio, in data 10 ottobre 2013, il Garante della privacy ha affermato il principio per il quale, quando l’installazione di sistemi di videosorveglianza venga effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali e le immagini non vengano comunicate sistematicamente a terzi né diffuse (per esempio...