Il comignolo privato da porre sul tetto comune

La domanda In un condominio, il proprietario di un appartamento all’ultimo piano desidera installare una stufa a legna. Per farlo dovrebbe fare uscire la canna fumaria sul tetto condominiale e installarvi un comignolo. Si chiede quale maggioranza sia necessaria per autorizzare l’installazione del comignolo sul tetto.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 7 aprile 2025

Si ritiene che la fattispecie descritta sia disciplinata dall’articolo 1102 del Codice civile, che consente l’utilizzazione più intensa dei beni comuni in funzione del godimento della proprietà esclusiva, a condizione che il condomino non alteri la destinazione del bene e non ne impedisca l’altrui pari uso. Più specificatamente, anche in passato i giudici hanno riconosciuto...