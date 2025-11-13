Validità del rendiconto condominiale: i criteri della Cassazione

La riforma del 2012 ha introdotto l’obbligo di confezionare il rendiconto condominiale con il registro di contabilità, la nota sintetica e il riepilogo finanziario. Dette previsioni non elidono l’insegnamento con il quale si afferma che per l’approvazione valida di un rendiconto condominiale, non serve un bilancio formale come quello delle società; è sufficiente una contabilità chiara che permetta ai condòmini di capire le entrate, le spese e le relative quote. L’obiettivo è fornire trasparenza, ...

