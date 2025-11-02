Quando vale la cedolare secca anche se l’inquilino risulta (è) un’impresa?
Il punto resta controverso: da una parte il parere contrario delle Entrate, dall’altra la Cassazione con pronunce favorevoli
Domanda: Quale è la situazione attuale sulla questione dell’opzione per la cedolare secca in caso di inquilini imprese? Quali rimedi sono possibili in caso di opzione negata da parte dell’agenzia delle Entrate?
L’Esperto Risponde da il Sole 24 ore di lunedì 3 novembre 2025
Nonostante il parere contrario espresso in più occasioni dall’agenzia delle Entrate, la Cassazione ha confermato in plurime pronunce che la cedolare...
