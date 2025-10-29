Fisco

Le detrazioni edilizie dopo il decesso del contribuente e la detenzione del bene

di Andrea Cartosio

Con il principio di diritto n. 7 del 2 ottobre 2025 l’agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti di rilievo pratico sulla sorte delle detrazioni fiscali spettanti per interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16 bis del Tuir) in caso di decesso del contribuente titolare del beneficio. Il tema interessa non soltanto il tradizionale bonus ristrutturazioni, ma anche ecobonus, superbonus e bonus verde, ed è destinato a incidere sulle scelte gestionali e successorie delle famiglie proprietarie...

