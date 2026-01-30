ApprofondimentoFisco

Revoca del 50% della “prima casa” con il rogito senza un coniuge

di Alessandro Borgoglio - Esperto tributario

N. 1221

Consulente Immobiliare

I Giudici di piazza Cavour, con l’ord. 34680 del 29 dicembre 2025, sono tornati a occuparsi dell’agevolazione “prima casa” e, in particolare, dei suoi presupposti nel caso assai ricorrente di acquisto agevolato effettuato in regime di comunione dei beni dei due coniugi.

Che cosa accade, però, se soltanto uno di loro si presenta per la sottoscrizione del rogito notarile di acquisto dell’immobile, rendendo, da solo, le dichiarazioni previste dalla disciplina di riferimento quali presupposti per fruire...

Consulente Immobiliare

Argomenti

I punti chiave

  1. Quadro normativo
  2. Dichiarazioni in atto dei due coniugi per lo sconto
  3. Non serve la residenza di entrambi, basta la coabitazione

Gli ultimi contenuti di Consulente Immobiliare