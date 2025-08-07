Imu: marce e retromarce genovesi
Ripensamento del Comune dopo la protesta delle associazioni contro la prospettiva di un aumento dell’Imu a Genova sull’aliquota per i canoni concordati
La recente decisione della Giunta Salis a Genova di aumentare l’Imu sui contratti di locazione a canone concordato – portando l’aliquota dallo 0,76% all’1,06%, con un impatto diretto su oltre 27.000 piccoli proprietari – è giunta senza alcuna preventiva discussione, né confronto con le associazioni di categoria, né tantomeno con le forze politiche della maggioranza che guida il Comune ligure. Nessun cenno era stato fatto in tal senso durante la campagna elettorale.
È bene ricordare che i contratti...
Termine di vendita a due anni anche per il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa
di Elena Ferrari - Dottore commercialista
Salta il bonus casa senza il bonifico parlante
di Alessandro Borgoglio - Esperto tributario