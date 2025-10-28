Sospeso l’avvocato che non paga l’affitto dello studio
Lo ha deciso il Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), con la sentenza n. 128/2025, resa nota in questi giorni
Commette un illecito deontologico l’avvocato che non paga puntualmente il canone di locazione dell’immobile dove esercita la propria attività professionale. Il Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), con la sentenza n. 128/2025, resa nota in questi giorni, ha così confermato la sospensione per 6 mesi di un avvocato del foro di Treviso che aveva commesso anche altre infrazioni. In particolare, ripetute ed ingiustificate assenze alle udienze davanti al Giudice di Pace; nonché...