Invio del modello Rli alle Entrate se si attiva la clausola risolutiva espressa
In caso di stop anticipato del contratto di locazione occorre comunicare la cessazione entro 30 giorni dall’evento
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 6 ottobre 2025
Come riportato anche sul portale dell’agenzia delle Entrate, in caso di cessazione anticipata del contratto di locazione, occorre comunicare la cessazione entro 30 giorni dall’evento, attraverso la trasmissione del modello Rli e il pagamento dell’imposta di registro fissa di 67 euro. Se il contratto era soggetto a cedolare secca, non è dovuta l’imposta di registro...