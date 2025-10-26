Sollecito al proprietario per morosità dell’inquilino
Il rapporto di locazione non incide sui rapporti tra condominio e condòmini proprietari
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 20 ottobre 2025
L’amministratore di condominio ha il dovere di riscuotere i contributi e le spese direttamente ed esclusivamente da ciascun condomino, come stabilito dall’articolo 1123 del Codice civile e dall’articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile. Pertanto, l’amministratore deve inviare il sollecito di pagamento direttamente al proprietario dell’unità ...