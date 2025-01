Sul sito di Confabitare il libro «Esci da casa mia» sul mondo degli sfratti

Spiega le regole del mercato delle locazioni e il funzionamento degli sfratti il libro «Esci da casa mia» dell’avvocato Luca Capodiferro, presidente del Centro studi nazionale di Confabitare – Associazione proprietari immobiliari, di cui è stato eletto, nel giugno 2023, anche vicepresidente nazionale vicario.

In occasione della pandemia da Covid-19 e al blocco degli sfratti deciso dal Governo Conte, Capodiferro ha curato le audizioni parlamentari a sostegno dei diritti dei proprietari immobiliari e, con il successivo Governo Draghi ha collaborato alla stesura della norma – recepita nel decreto Sostegni – che ha consentito, fra il luglio 2021 e il gennaio 2022, la ripartenza graduale delle esecuzioni degli sfratti.

Il libro, acquistabile dal sito di Confabitare, si rivolge a chiunque sia proprietario di immobili e vuole metterli a reddito. Per farlo, scrive Capodiferro, deve conoscere in dettaglio le regole per non sbagliare.