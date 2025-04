La stanza comune utilizzata come lavanderia da un singolo

La domanda

Abito in un palazzo del 1870, formato da quattro appartamenti e una stanza in comune, all’ultimo piano, per accedere al tetto. Il proprietario del secondo/ultimo piano ha aperto - presumibilmente negli anni 70-80 del secolo scorso- un accesso diretto dal suo appartamento alla stanza comune e ha cominciato a usarla come lavanderia, portandoci luce, acqua, scarichi, lavatrice eccetera. Gli attuali proprietari degli appartamenti sono per lo più cambiati, e quindi la maggioranza di loro ha trovato questo stato dei fatti. Vorrei sapere se questa situazione presenta profili di illegittimità, considerato che non c’è prova che i comproprietari dell’epoca abbiano acconsentito, ma semmai solo tollerato, e anche che essi hanno cercato di evitare l’usucapione, tenendo delle loro cose nella stanza in questione. Preciso che i nuovi proprietari vorrebbero che fosse tolta la lavatrice dalla stanza comune oppure che venisse corrisposta un’indennità periodica.