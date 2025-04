Compenso dell’amministratore e nomina di una società tra i temi approfonditi in settimana

In Condominio e immobili 22 aprile 2025, F. Utzeri, «Il compenso dell’amministratore condominiale e la validità della nomina», ha commentato una sentenza del Tribunale di Roma. Ancora in Condominio e immobili 22 aprile 2025, E. Zoina, «L’amministratore non può chiedere il compenso fatturato come società unipersonale se la nomina assembleare era alla persona fisica», ha posto in rassegna altra pronuncia del Tribunale di Roma.

Secondo l’articolo 1129, comma 14, Codice civile, «[l]’amministratore...