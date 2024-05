Superbonus per attività socio assistenziali se rivolte a soggetti svantaggiati

La risposta a interpello n. 75 del 21 marzo 2024 ha escluso che l’attività di “social housing” rientri, perlomeno nel caso esaminato, fra le attività socioassistenziali o sanitarie in relazione alle quali sono previste, a favore di Onlus, APS e OdV, la moltiplicazione dei massimali Superbonus per interventi su fabbricati B/1, B/2, D/4 (c. 10 bis, art. 119, D.L. 34/2020) nonché ulteriori importanti benefici.