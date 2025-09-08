Tende da sole e balconi aggettanti: serve il consenso del vicino

Un condomino messinese aveva citato in giudizio la vicina per ottenere la rimozione di una tenda da sole e di un separé installati nel balcone sottostante al proprio. A suo dire, la tenda si sporgeva oltre il parapetto impedendogli la veduta in appiombo, mentre l’aggancio degli elementi alla soletta del suo balcone ne determinava un’indebito asservimento a favore dell’appartamento sottostante. La resistente replicava sostenendo, da un lato, che il diritto di veduta fosse prescritto per mancato uso...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi