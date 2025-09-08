Condominio

Tende da sole e balconi aggettanti: serve il consenso del vicino

In particolare a causa dell’aggancio degli elementi alla soletta del suo balcone

di Laura Capelli - dirigente Unai

Un condomino messinese aveva citato in giudizio la vicina per ottenere la rimozione di una tenda da sole e di un separé installati nel balcone sottostante al proprio. A suo dire, la tenda si sporgeva oltre il parapetto impedendogli la veduta in appiombo, mentre l’aggancio degli elementi alla soletta del suo balcone ne determinava un’indebito asservimento a favore dell’appartamento sottostante. La resistente replicava sostenendo, da un lato, che il diritto di veduta fosse prescritto per mancato uso...

Correlati

Installazione delle tende da sole in condominio: quali aspetti considerare

Gli ultimi contenuti di Condominio