Valida la delibera sui lavori straordinari anche se la nomina dell’amministratore è nulla
Le delibere che li hanno autorizzati non sono atti dell’amministratore ma dell’organo assembleare, approvate da tutti i condòmini presenti
Come noto, l’articolo 1129 del Codice civile, al comma 14, pone in capo all’amministratore di condominio l’obbligo di specificare analiticamente all’atto dell’accettazione della nomina o del suo rinnovo l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta, a pena di nullità della nomina stessa. È abbastanza frequente che gli amministratori non adempiano o adempiano parzialmente a tale obbligo.
Con la sentenza 319, pubblicata il 19 settembre 2025, la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata...