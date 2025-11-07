Rinuncia alla proprietà e revoca giudiziale dell’amministratore tra i temi della settimana
Focus anche sull’accertamento della proprietà di scale e pianerottoli, general contractor e vizi delle opere imputabili al costruttore venditore
Si segnala innanzitutto in Condominio e immobili 3 novembre 2025, P. Marzotti, «Rinuncia al diritto di proprietà immobiliare: la legge di bilancio risponde alle Sezioni unite». L’Autore si sofferma sull’articolo 129, comma 13, del testo della Legge di bilancio per l’anno finanziario 2026, approvato dal Consiglio dei Ministri il 17 ottobre 2025 e ora all’esame del Parlamento. Secondo tale disposizione, «[l’]atto unilaterale di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, cui consegue l’acquisto...