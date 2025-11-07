L'esperto rispondeCondominio

Alloggi che diventano uffici: paletti ai cambi nelle tabelle

Va valutato caso per caso se il cambio di destinazione d’uso abbia provocato un’alterazione rilevante dei valori originari degli immobili

di Matteo Rezzonico

La domanda

In un condominio, costituito originariamente solo da appartamenti per civile abitazione, l’utilizzo dei servizi condominiali è profondamente cambiato a seguito della trasformazione di quasi tutti gli appartamenti da abitazioni a uffici. Che cosa si può fare per modificare l’originaria tabella di ripartizione delle spese?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 3 novembre 2025

L’articolo 69 delle disposizioni di attuazione del Codice civile stabilisce che «i valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all’articolo 68 possono essere rettificati o modificati all’unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell’interesse di un solo condomino, con la maggioranza ...

Correlati

L'esperto rispondeQuali rischi se dopo i lavori muta la destinazione d’uso

Gli ultimi contenuti di L'esperto risponde