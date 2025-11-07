Alloggi che diventano uffici: paletti ai cambi nelle tabelle
Va valutato caso per caso se il cambio di destinazione d’uso abbia provocato un’alterazione rilevante dei valori originari degli immobili
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 3 novembre 2025
L’articolo 69 delle disposizioni di attuazione del Codice civile stabilisce che «i valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all’articolo 68 possono essere rettificati o modificati all’unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell’interesse di un solo condomino, con la maggioranza ...
Spese 2025: benefici diversi per le abitazioni e gli uffici
di Marco Zandonà