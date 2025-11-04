Venti milioni per rinnovare il bonus barriere

Conferma del bonus barriere architettoniche al 75% per tre anni, fino al 2028, e con qualche ritocco, come la divisione in cinque rate (e non più dieci). Confassociazioni, ha proposto un emendamento alla legge di Bilancio, attraverso l’organismo nazionale del Condominio, per tornare ad agevolare gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, all’indomani dello stop al bonus del 75% in scadenza il 31 dicembre di quest’anno. Dal prossimo gennaio, infatti, questi lavori torneranno ad...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi