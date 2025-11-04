Venti milioni per rinnovare il bonus barriere
Confassociazioni propone la proroga per tre anni del 75%: in condominio quorum agevolato per sostituire anche cassette postali e citofoni
Conferma del bonus barriere architettoniche al 75% per tre anni, fino al 2028, e con qualche ritocco, come la divisione in cinque rate (e non più dieci). Confassociazioni, ha proposto un emendamento alla legge di Bilancio, attraverso l’organismo nazionale del Condominio, per tornare ad agevolare gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, all’indomani dello stop al bonus del 75% in scadenza il 31 dicembre di quest’anno. Dal prossimo gennaio, infatti, questi lavori torneranno ad...
