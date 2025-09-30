I temi di NT+Le ultime sentenze

L’amministratore di condominio in proroga non ha diritto al compenso

L’approvazione dei bilanci contenenti importi generici riferiti al compenso dell’amministratore non può sanare l’originaria nullità della nomina

di Fulvio Pironti

Il mandato dell’amministratore ha durata annuale ed è rinnovabile automaticamente e tacitamente una sola volta non potendo estendersi indefinitamente senza espresso conferimento da parte dell’assemblea. Decorso tale termine senza formale riconferma, l’amministratore opera in regime di proroga limitatamente agli atti urgenti e senza diritto ad ulteriori compensi, salvo il rimborso delle spese documentate.

Ne consegue che è illegittima la pretesa economica avanzata dall’amministratore per attività ordinarie...

