Agevolazione prima casa anche per immobili in costruzione
La Nota II bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr 131/1986, che disciplina l’agevolazione prima casa ai fini dell’imposta di registro, è applicabile anche nelle ipotesi in cui la permuta consista nella consegna di un bene presente in cambio dell’obbligo di costruzione di una unità immobiliare abitativa futura (cosiddetta permuta di cosa presente con cosa futura o cambio camere), a condizione che l’operazione persegua la finalità di assicurare all’acquirente la prima abitazione...