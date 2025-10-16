ApprofondimentoCondominio

Il verbale dell'assemblea in prima convocazione deve essere effettivamente redatto?

di Adriana Nicoletti - Avvocato

Il faro sulla convocazione dell'assemblea in prima chiamata è sempre acceso e la giurisprudenza offre sempre nuovi spunti di riflessione.

La validità delle deliberazioni assembleari

L'assemblea è l'organo collegiale che esprime la volontà non solo dei condomini, ma anche degli aventi diritto che concorrono, con il proprio voto, al funzionamento della macchina condominiale.

La riforma introdotta con la legge 220/2012 ha apportato alcune modifiche sostanziali in ordine alle modalità concernenti la convocazione dell'assemblea lasciando, di massima, pienamente operativo l'impianto che disciplina la costituzione e la validità delle deliberazioni. Malgrado questo, ancora oggi appare...

