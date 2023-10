A Milano esercizio del riscaldamento al via dal 22 ottobre

Una ordinanza del sindaco ha ridotto anche il numero di ore e la temperatura, fissata a 19 gradi massimo come avvenne lo scorso anno

Ordinanza sindacale a Milano per la riduzione del periodo di esercizio, degli orari di funzionamento e delle temperature di esercizio degli impianti termici ad uso riscaldamento. L’orario di avvio del servizio inizialmente previsto per il 15 ottobre e fino al 15 aprile risentono delle alte temperatuire di questi giorni e al fine di contribuire al contenimento delle emissioni inquinanti è stata decisa

- la riduzione del periodo di esercizio con definizione della durata dello stesso dal 22 ottobre 2023 all’ 8 aprile 2024;

- la riduzione del periodo di funzionamento per un massimo di 13 ore giornaliere compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno;

- la riduzione di 1°C della temperatura dell’aria indicata all’articolo 3 comma 1, del Dpr 74/2013, ossia 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli edifici ad esclusione di quelli indicati nella medesima DGR al punto 7 comma 1 lettera a), ovvero esclusi quelli adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili il cui limite rimane invariato a 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili.