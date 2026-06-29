Una nota comunica che il 1° luglio, alle ore 15.00, presso l’Aula Conferenze del Tribunale di Palermo – sede di Via Orsini, si terrà il convegno «Occupazione arbitraria di immobili e rilascio accelerato: questioni aperte tra diritto penale e tutela possessoria», promosso e organizzato da Jus – Associazione Giuridica e dal Foro Immobiliare della Sicilia, con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo.

L’iniziativa si inserisce in un momento di particolare fermento legislativo per il settore immobiliare e locatizio. Dopo l’introduzione del nuovo reato di occupazione arbitraria di immobili destinati a domicilio altrui (articolo 634-bis Codice penale) e della procedura di rilascio accelerato prevista dall’articolo 321-bis Codice procedura penale, il legislatore continua infatti a intervenire sul tema della tutela dei proprietari e dell’efficienza delle procedure di rilascio degli immobili. A ciò si aggiunge il recente disegno di legge governativo in materia di rilascio degli immobili, attualmente all’esame del Parlamento, che punta ad accelerare le procedure di sfratto, ridurre i tempi della giustizia locatizia e rendere più rapida la restituzione degli immobili alla scadenza del contratto o nei casi di morosità, attraverso nuovi strumenti processuali e una significativa semplificazione delle procedure.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di Dario Greco, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, e di Giancarlo Geraci, Presidente di Jus.

La prima sessione sarà dedicata ai procedimenti di sfratto e alle prospettive di riforma del rito locatizio a cura di Stefano Sajeva, magistrato della II sezione civile del Tribunale di Palermo. Seguiranno gli interventi di Rosario Dolce, presidente del Foro immobiliare della Sicilia, di Rosario La Nave del direttivo JUS.

La seconda sessione approfondirà invece i profili sostanziali e processuali del nuovo articolo 634-bis Codice penale e dell’articolo 321-bis Codice procedura penale, con la partecipazione di Vincenzo Palmigiano e Monica Taormina, unitamente a Manfredi Lanza, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese.

L’evento - conclude la nota - rappresenta un’importante occasione di confronto tra avvocatura, magistratura e operatori del settore su un tema di crescente rilevanza sociale ed economica, destinato a incidere profondamente sul mercato delle locazioni e sull’equilibrio tra tutela della proprietà, diritto all’abitazione ed efficienza della giustizia.

Il convegno è in corso di accreditamento presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo per il riconoscimento dei crediti formativi.