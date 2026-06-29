Le locazioni a canone concordato diventano la forma contrattuale più usata, aumentano i contratti transitori, si affermano nuove esigenze legate alla mobilità lavorativa, agli studenti fuori sede e ai nuovi modelli familiari. È il quadro che emerge dall’ultimo Rapporto «Roma riparte dalla proprietà immobiliare», nella Capitale, da Confedilizia.
Secondo i dati illustrati nel Rapporto, su quasi 55mila contratti sottoscritti nel 2025 (54.506 per l’esattezza) oltre 35.800 sono a canone agevolato di lungo...