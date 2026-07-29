Per l’ICI, come per l’IMU, la presenza del nucleo familiare del contribuente non è più di ostacolo ai fini dell’esenzione prevista per l’abitazione principale del contribuente stesso. Dopo il sigillo della Corte costituzionale (sentenza n. 112/2025), è arrivato anche quello delle Sezioni unite della Corte di cassazione con le recenti sentenze n. 23488/2026 e n. 23489/2026.

Corte costituzionale

La Corte costituzionale, con la sent. n. 112/2025 depositata il 18 luglio 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 504/1992, come modificato dall’art. 1, comma 173, lett. b), della legge 296/2006, nella parte in cui ha stabilito che per abitazione principale deve intendersi “quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente”, anziché “quella nella quale il ...

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