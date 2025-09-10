Accordi canoni concordati e associazioni maggiormente rappresentative
Solo queste ultime firmano le intese territoriali. Se una associazione importante viene esclusa e impugna, l’accordo decade in toto
Uno dei temi più delicati e attuali in materia di locazioni abitative riguarda l’individuazione delle associazioni legittimate a stipulare gli accordi territoriali per i canoni concordati.
La legge 431/1998, che disciplina i contratti di locazione abitativa con norme in larga parte inderogabili, ha previsto la possibilità di deroghe sulla durata dei contratti a condizione che si rispettino le modalità fissate dagli accordi territoriali stipulati dalle associazioni di categoria (proprietari e inquilini...