Il consuntivo non distingue i costi di locatari e locatori
L’inquilino non è un soggetto condominiale, se non per gli aspetti limitati di rappresentanza in assemblea
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 11 agosto 2025
La risposta è negativa: l’amministratore non può indicare nel consuntivo condominiale ufficiale la distinzione tra spese a carico del proprietario (locatore) e a carico dell’inquilino (conduttore), contro la volontà del proprietario. Il rapporto locatore/conduttore, infatti, è privato e il condominio ha rapporti solo con i proprietari degli appartamenti (articolo...