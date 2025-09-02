Il consuntivo non distingue i costi di locatari e locatori

La domanda In relazione a un appartamento locato, l’amministratore condominiale può indicare, nel conto consuntivo, le spese a carico del locatario e del locatore? Si precisa che, nel caso specifico, il locatore paga tutte le spese e ha espresso il diniego (suo e del locatario) a questa specificazione.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 11 agosto 2025

La risposta è negativa: l’amministratore non può indicare nel consuntivo condominiale ufficiale la distinzione tra spese a carico del proprietario (locatore) e a carico dell’inquilino (conduttore), contro la volontà del proprietario. Il rapporto locatore/conduttore, infatti, è privato e il condominio ha rapporti solo con i proprietari degli appartamenti (articolo...