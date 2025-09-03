L'esperto rispondeLocazione

Le riparazioni agli impianti nei locali arredati in affitto

Il proprietario che dà in affitto l’appartamento deve eseguire tutti gli interventi necessari, tranne quelli di piccola manutenzione che spettano all’affittuario

di Matteo Rezzonico

La domanda

Un appartamento è stato locato con caldaia, aria condizionata, frigorifero e lavatrice nuovi. Nel caso di un loro guasto, vorrei sapere quando la spesa spetta al locatore e quando al conduttore.

L'Esperto Risponde da Il Sole 24 Ore di lunedì 1° settembre 2025

L’articolo 1576, primo comma, del Codice civile stabilisce, salvo diversa disposizione contenuta nel contratto, ammissibile per esempio nelle locazioni abitative cosiddette “libere”, ex articolo 2, comma 1, della legge 431/1998 (con durata di quattro anni + quattro), che «il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie...

