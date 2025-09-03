Le riparazioni agli impianti nei locali arredati in affitto
Il proprietario che dà in affitto l’appartamento deve eseguire tutti gli interventi necessari, tranne quelli di piccola manutenzione che spettano all’affittuario
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 Ore di lunedì 1° settembre 2025
L’articolo 1576, primo comma, del Codice civile stabilisce, salvo diversa disposizione contenuta nel contratto, ammissibile per esempio nelle locazioni abitative cosiddette “libere”, ex articolo 2, comma 1, della legge 431/1998 (con durata di quattro anni + quattro), che «il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie...