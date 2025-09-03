Affitto concordato, la successiva adesione agli accordi territoriali salvaguarda interessi pubblici e fiscali

La legge 431/1998, che disciplina la quasi totalità dei contratti di locazione abitativa, ha lasciato libera la determinazione del canone, introducendo tuttavia regole inderogabili in materia di forma e durata. Essa stabilisce una durata minima di quattro anni con proroga automatica per ulteriori quattro, salvo disdetta motivata. Sono tuttavia ammesse deroghe (locazioni 3+2, contratti transitori e per studenti solo per citarne alcuni), purché conformi agli accordi territoriali sui canoni agevolati...

