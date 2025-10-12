Acquistati o ereditati, sugli immobili restano le ipoteche

L’atto di rinuncia al diritto di proprietà o a una quota di comproprietà di un bene immobile (la cui legittimità è stata sancita a Sezioni unite dalle Cassazione con la sentenza 23093/2025) comporta rilevanti conseguenze sotto il profilo dell’applicazione professionale.

La richiesta ai notai di stipulare atti di rinuncia al diritto di proprietà è assai frequente, perché esistono innumerevoli situazioni nelle quali il proprietario non solo non trae alcuna utilità dai fabbricati e dai terreni di cui...