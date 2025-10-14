I temi di NT+Le ultime sentenze

Il regolamento lo impugnano i condòmini, non l’amministratore

Il testo è un contratto plurilaterale e si necessita di litisconsorzio necessario

di Eugenio Antonio Correale

Il regolamento contrattuale di condominio è un accordo plurilaterale, e per la sua impugnazione per nullità, l’azione deve essere promossa da uno o più condòmini contro tutti gli altri, poiché la domanda non può essere diretta contro l’amministratore, che non ha legittimazione a rappresentare il condominio in tale contesto, e si configura un caso di litisconsorzio necessario, cioè la necessità della partecipazione di tutte le parti. Lo precisa la Cassazione, sezione seconda, nella sentenza 25228 ...

