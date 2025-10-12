Manutenzione straordinaria: il singolo non paga i balconi degli altri condòmini

La Cassazione, con l’ordinanza numero 25192 del 15 settembre 2025, ha ribadito il principio per il quale, in materia condominiale, i balconi aggettanti - a meno che non presentino elementi di particolare pregio estetico e ornamentale - non rientrano tra le parti comuni iin base all’articolo 1117 del Codice civile, non essendo necessari per l’esistenza del fabbricato, né, tantomeno, funzionali all’uso comune o al servizio dell’intera compagine condominiale.

Ne consegue che, nelle ipotesi di appalto...