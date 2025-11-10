Affitti. Fondi 2026 ancora insufficienti ad aiutare i nuclei in difficoltà

L’andamento del numero di sfratti è il segno della gravità della condizione abitativa per un numero crescente di famiglie. Si registra però una pigrizia nell’affrontare la situazione, come conferma anche la manovra di bilancio 2026. A meno di cambiamenti in Parlamento, l’unico nuovo stanziamento che si troverà nel bilancio statale è quello di 20 milioni di euro, a partire dal prossimo anno, per un sostegno economico ai genitori separati o divorziati che hanno dovuto abbandonare l’abitazione familiare...

