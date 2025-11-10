Sfratti e affitti brevi, come possono cambiare le regole sulle locazioni
Nel 2024 emessi 40.158 atti di liberazione dei locali, pari a 9,3 ogni mille famiglie di inquilini. Mosse incrociate tra manovra e proposte di legge
Mossa numero uno: alzare le tasse sugli affitti brevi. Mossa due: accelerare gli sfratti. Può essere la strategia per rilanciare l’offerta di alloggi destinati alla locazione lunga? Le dichiarazioni di diversi esponenti del Governo sembrano delineare questo scenario, anche se parliamo di norme non ancora definitive: il Ddl di Bilancio (che estende la cedolare al 26% a quasi tutte le locazioni brevi) e due proposte di legge sugli sfratti, tema su cui la scorsa settimana era circolata persino l’ipotesi...