Affitti brevi e criteri di qualificazione dell’attività imprenditoriale
Il terzo immobile locato determina automaticamente la presunzione di attività imprenditoriale, salvo che uno degli immobili sia destinato a locazione abitativa ordinaria
La legge di bilancio 2026 (legge 199/2025) introduce una modifica significativa alla disciplina delle locazioni brevi, intervenendo sull’articolo 1, comma 595, della legge 178/2020 e riducendo a due il numero massimo di unità immobiliari destinate a locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del Dl 50/2017, oltre il quale si presume l’esercizio di un’attività in forma imprenditoriale. A partire dal periodo d’imposta 2026, l’opzione per la cedolare secca è pertanto ammessa solo se non si supera tale...