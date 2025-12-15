Affitti brevi, con più di due case partite Iva al bivio della flat tax
L’emendamento al Ddl di Bilancio rende più facile la presunzione di attività d’impresa. I locatori devono valutare se cambiare formula contrattuale, sfruttare il forfait o il regime ordinario Irpef
Le maglie dell’attività d’impresa si stringono sugli affitti brevi. E dal 2026 imporranno ad alcuni locatori di ripensare il proprio assetto fiscale.
Dall’anno prossimo la presunzione dell’attività in «forma imprenditoriale» scatterà per chi destina alla locazione breve almeno tre case (anziché cinque, come avviene oggi). È la soluzione messa nero su bianco nell’emendamento del Governo per correggere la versione iniziale del disegno di legge di Bilancio. La norma viene riscritta e lascia intatti gli...