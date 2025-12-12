Affitti brevi, scatta da subito la corsa alla partita Iva
Chi affitta almeno tre case avrà pochi giorni per attrezzarsi, perché la novità parte da subito
L’affitto breve per almeno tre appartamenti sarà considerato attività imprenditoriale. Con l’obbligo di aprire una partita Iva. Si chiude con questa novità, inserita in uno dei nuovi emendamenti alla manovra, la lunga trattativa interna alla maggioranza sul tema delle locazioni turistiche. Una novità che, all’atto pratico, avrà un impatto molto limitato rispetto alle premesse.
Bisogna, infatti, ricordare che le prime versioni della manovra prevedevano un innalzamento dal 21 al 26% della cedolare secca...