L'esperto rispondeCondominio

Affitti brevi non equiparabili all’esercizio di «pensioni»

La clausola deve essere molto chiara perché si limiti il diritto di proprietà

di Smeralda Cappetti

La domanda

Sono proprietario di un appartamento in un condominio. Posso darlo in locazione con la formula degli affitti brevi turistici, se il regolamento condominiale contrattuale contiene il divieto di destinare gli appartamenti a “pensioni”?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 1°dicembre 2025

Nel caso prospettato, la risposta è positiva. Infatti, nel linguaggio giuridico e comune, la pensione è un’attività ricettiva organizzata, con prestazione di servizi tipici (vitto, talvolta pulizie quotidiane, cambio biancheria, reception). È quindi assimilabile a una struttura alberghiera o para-alberghiera, che implica un’attività imprenditoriale. La locazione ...

Correlati

L'esperto rispondeAffitti brevi, gli obblighi della gestione imprenditoriale

Gli ultimi contenuti di L'esperto risponde