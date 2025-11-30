Affitti brevi non equiparabili all’esercizio di «pensioni»
La clausola deve essere molto chiara perché si limiti il diritto di proprietà
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 1°dicembre 2025
Nel caso prospettato, la risposta è positiva. Infatti, nel linguaggio giuridico e comune, la pensione è un’attività ricettiva organizzata, con prestazione di servizi tipici (vitto, talvolta pulizie quotidiane, cambio biancheria, reception). È quindi assimilabile a una struttura alberghiera o para-alberghiera, che implica un’attività imprenditoriale. La locazione ...