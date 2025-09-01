Affitti brevi, tasso di occupazione più basso

L’estate 2025 si contrae anche per il mercato degli affitti brevi. Gli annunci online, da un punto di vista quantitativo, sono in ritirata: in media quest’estate secondo le statistiche Airdna sono circa 508mila quelli attivi sul territorio nazionale (media giugno-agosto), un dato inferiore rispetto al picco registrato lo scorso anno quando a giugno si era toccato il picco dei 522mila annunci, sceso a 518 mila in agosto.

A livello nazionale, come rileva Aigab (l’associazione dei property manager in...