La figura dell’agente immobiliare ha cambiato pelle. La casa resta fra i beni rifugio delle famiglie italiane e a chi intermedia è richiesto di andare oltre la connessione domanda-offerta, assumendo il ruolo di consulente di fiducia, per accompagnare percorsi di compravendita o locazione.

Una trasformazione che richiede formazione adeguata e competenze in continuo aggiornamento: diritto civile e urbanistico, estimo, fiscalità, catasto, contrattualistica, profili condominiali, marketing, strumenti ...